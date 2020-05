Nicolas start tattoozaak midden in coronatijd: “De naam of beeltenis van een lief tatoeëren? Liever niet.” Joyce Mesdag

26 mei 2020

17u53 0 Kuurne Nicolas Cauliez (28) uit Harelbeke staat vanaf deze week te tatoeëren in zijn eigen tattoozaak in de Kerkstraat in Kuurne. “Waarom zou ik me laten afschrikken om een eigen zaak te openen in deze minder evidente tijden? Als je positief denkt, komen positieve dingen op je af. Ik zie dus géén problemen.”

Nicolas leerde de stiel bij een aantal andere tattoo-artiesten. Hij is gespecialiseerd in ‘fotorealistische’ tatoeages. “Wie de afbeelding van zijn kinderen of ouders op zijn lichaam wil laten zetten, is bij mij dus aan het juiste adres.” En van een lief? “Dat doe ik iets minder graag”, lacht Nicolas. “Ik vraag dan toch altijd wel eens door over hoelang hij of zij al samen is met dat lief. Maar ook voor andere types tattoos kan je bij mij terecht. In het algemeen zet ik geen tatoeages waar ik niet achter sta, dat vind ik héél belangrijk. Als artiest moet je altijd zelf tevreden zijn over je werk.”