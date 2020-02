Netwerkevenement in circussfeer op Mardi Gras Joyce Mesdag

24 februari 2020

18u07 0 Kuurne De Orde van de Ezel organiseert morgen dinsdag in Kubox Kuurne een netwerkevenement in ware circusstijl, samen met enkele studenten van VIVES Eventmanagement uit Kortrijk. Het evenement werd ‘Cirque Fantastique’ gedoopt.

Het is al de 15e keer dat de Orde van de Ezel een netwerkevenement organiseert samen met Mardi Gras drafrennen op de hippodroom. Van Wonterghem Catering verzorgt de catering van dit netwerkevent voor ondernemers uit de regio. Achteraf is er een optreden van The Green Onions. De opbrengst van het evenement gaat dit jaar naar vzw Ster[K]. Ster[K] is een vereniging die sociale en culturele initiatieven ondersteunt in Kuurne.

“Mardi Gras telde vorig jaar ongeveer 400 deelnemers, maar voor de 15de editie verwachten we zo’n 500 bezoekers”, zegt Bert Demeulemeester.