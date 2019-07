Nest processierupsen gevonden? Blijf er af en bel vooral de brandweer… niet Hans Verbeke

01 juli 2019

19u08 0 Kuurne Ook in onze provincie werd de eikenprocessierups gespot. Dat gebeurde onder meer op enkele plaatsen in Kuurne. De haartjes van de rups kunnen uitslag, hevige jeuk en irritatie aan luchtwegen en ogen veroorzaken. Laten verdelgen, is de boodschap, door een gespecialiseerde firma. Want de brandweer komt niet tussen.

Op de Meihoek, langs de Hulstsestraat en op de Seizoenswijk merkten bewoners afgelopen weekend de processierups op. En dus is het ook bij ons oppassen geblazen. “De rups heeft irriterende brandharen die brandwonden op de huid kunnen veroorzaken, en schade aan ogen en luchtwegen”, zegt Kuurns burgemeester Francis Benoit (CD&V). “De klachten kunnen lang aanslepen en daarom is voorzichtigheid geboden.” Wie echter het lumineuze idee krijgt om de brandweer te bellen als redder in nood, komt van een kale reis terug. “De brandweer bestrijdt geen eikenprocessierupsen, hommels, bijen en zweefvliegen”, zegt woordvoerster Kaat Nuyttens. “Wespennesten nemen we wel voor onze rekening.”

Wie verdelgt nu precies wat?

Wie op zijn privéterrein processierupsen aantreft, roept best de hulp in van een gespecialiseerd bedrijf dat ongedierte bestrijdt. Imkers halen dan weer bijen op, als die in grote concentraties voor hinder of gevaar zorgen. Maar soms is verdelging van processierupsen niet eens nodig. “Als je ze aantreft in een verloren hoekje of een hok waar je nooit komt, laat je ze het best gerust”, zegt Kaat Nuyttens. “Na verloop van tijd veranderen ze in een mooie, onschuldige grijze nachtvlinder van enkele centimeters groot. Maar voor het zover is, let je dus best goed op met de processierupsen.”

Rustig blijven

Wie de processierups spot, meldt dat best bij de gemeente. “Zelf bestrijden, is geen goed idee”, weet Kaat Nuyttens. “Wegspuiten met een hogedrukreiniger is evenmin aan te raden. Op die manier worden de irriterende brandharen van de rupsen immers via de lucht verspreid. Na contact met rupsen of brandharen mag je niet krabben of wrijven. Was je huis en spoel je ogen goed met water. Verwijder de kleverige haartjes door er een strookje plakband op te plaatsen en dat vervolgens weg te trekken van je huid. Je kleren was, is aan te raden. In vele gevallen helpt ook een eenvoudig anti-jeukmiddel dat je in de apotheek kunt halen.”