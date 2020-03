Nasmeulende BBQ-resten veroorzaken brand in composthoop VHS

28 maart 2020

De brandweer rukte zaterdagnamiddag uit naar de Brugsesteenweg in Kuurne. In de nabijheid van het restaurant Eat & Co was aan de achterzijde van een woning een brandje ontstaan. Dat gebeurde in een composthoop naast een garage. Achtergelaten BBQ-resten die kennelijk nog niet helemaal afgekoeld waren, bleken de boosdoener. Het vuur tastte ook een dakgoot aan van de garage. De brandweer had de situatie snel onder controle, niemand raakte gewond.