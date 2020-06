Nadars rond uitgebreide terrassen krijgen ‘Kuurnse’ hoezen Joyce Mesdag

08 juni 2020

19u13 0 Kuurne Het Kuurnse communicatiebedrijf Blue Label heeft samen met de gemeente een nadarhoes ontworpen om over de nadars te spannen rond de uitgebreide terrassen in de gemeente. Op de hoezen staan foto’s van mooie locaties in Kuurne. “De nadars zorgen ervoor dat alle terrassen min of meer uniform zijn, en dat er ook een aangename sfeer hangt”, zegt Marc Decoene van Blue Label.

Net als in vele andere gemeenten krijgen horeca-uitbaters in Kuurne de toelating om openbaar domein in te palmen met hun terras, om op die manier meer tafeltjes te kunnen zetten met respect voor de social distancing.

“Door de coronamaatregelen moet elke uitbater zijn of haar zaak anders inrichten om de sociale afstand te kunnen respecteren”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V). “Minder klanten kunnen daardoor worden bediend. Ook de maatregelen om de klanten te ontvangen, de handgels te voorzien, de bediening aan te passen… zorgen voor extra werk en onkosten. Het gemeentebestuur nam het initiatief om de cafés de mogelijkheid te bieden om hun terras groter te maken. Voor cafés met een bestaand terras wordt het terras ruimer. Een aantal cafés die nog géén terras hadden, kunnen 2 parkeerplaatsen voor hun zaak inrichten als terras. Het gemeentebestuur zorgt voor de nodige nadars om te zorgen dat dit veilig gebeurt. Alle cafés of frituren maken hun terras groter, waarvan 12 op parkeerplaatsen voor hun zaak.”

“De uitbreiding van de terrassen helpt om meer klanten op een veilige manier te kunnen ontvangen”, zegt schepen Johan Bossuyt (N-VA). De uitgebreide terrassen worden afgezet met nadars, voor de veiligheid van de bezoekers. “Het Kuurnse communicatiebedrijf Blue Label heeft nu samen met de gemeente een nadarhoes ontworpen om over de nadars te spannen rond de uitgebreide terrassen in de gemeente. Op de hoezen staan foto’s van mooie locaties in Kuurne.”

“Hoe kunnen we de geborgenheid van een klein gezellig terras nabootsen, met de huidige afstandsregels”, vroeg Marc Decoene van Blue Label zich af. “Het resultaat was een snel wisselbare nadarhoes in elastisch textiel die makkelijk kon gewassen worden. We hebben foto’s van de mooiste plekjes en gebeurtenissen in onze gemeente bijeengezocht en in een uniforme lay-out gegoten. Nu hopen op een stralende zomer met tal van zwoele zomeravonden zodat de terrasjes overvol zitten. Ook onze horeca verdient dit.”