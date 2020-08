Nachtwinkel verzegeld na controleactie



Alexander Haezebrouck

11 augustus 2020

19u22 1 Kuurne Na een controleactie van de politie samen met verschillende inspectiediensten zaterdagavond, werd één nachtwinkel in Kuurne verzegeld door de arbeidsauditeur. De zaakvoerder werd betrapt op tal van inbreuken, hij moet zich eerst volledig in regel stellen. Daarna mag hij zijn nachtwinkel opnieuw openen.

De politie controleerde afgelopen zaterdagavond samen met inspectiediensten zeven nachtwinkels en eetgelegenheden in Kuurne en Kortrijk. Er werden tal van inbreuken vastgesteld. Zo troffen ze illegalen en mensen die illegaal aan het werk waren, konden verschillende zaakvoerders geen beroepskaarten, verblijfskaarten, studentencontracten en BTW-bonnen voorleggen. Ook inbreuken op de mondmaskerplicht werden vastgesteld. In één nachtwinkel in Kuurne was de situatie zo ernstig dat de arbeidsauditeur besliste om de zaak te verzegelen. De zaakvoerder moet zich eerst volledig in orde stellen vooraleer hij zijn zaak opnieuw kan openen. De politiezone Vlas (Kortrijk – Kuurne- Lendelede) voerde de controles samen met controleurs van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de Vlaamse Sociale Inspectie, de FOD Financiën, Douane en Accijnzen en het Toezicht op de Sociale Wetten uit.