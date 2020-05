Na eerder al 10 besmette personeelsleden, nog eens 14 medewerkers Colruyt Kuurne positief getest op corona: “Maar iedereen verkeert intussen in goede gezondheid” Joyce Mesdag

12 mei 2020

14u28 10 Kuurne Naast de tien personeelsleden van Colruyt Kuurne die al positief hebben getest , zijn nog eens veertien personeelsleden besmet met het coronavirus. Dat blijkt uit de tests die de winkelketen liet uitvoeren bij alle werknemers van de vestiging. Sinds vorige week donderdag zitten ze thuis. Collega’s van andere vestigingen houden de vestiging in Kuurne draaiende.

“De situatie in Colruyt Kuurne is ontzettend snel geëvolueerd”, zegt persverantwoordelijke Yana Morren. “Sinds 30 april ontvingen we meldingen van medewerkers die positief testten op Covid-19. Toen we op 6 mei tien bevestigde medewerkers hadden, schoten we in actie. We hebben de volledige winkel ontsmet en de hele ploeg in quarantaine gezet. We zijn op 7 mei gestart met een grootschalige testronde, in samenwerking met de arbeidsgeneesheer en het Agentschap Zorg en Gezondheid. Op 8 mei hadden we iedereen al getest.”

Geen reden tot paniek

“Meer dan honderd medewerkers konden zich laten testen. Dit gaat om de rest van de medewerkers die vast in de winkel werken, maar ook om interimmers, jobstudenten en andere Colruyt Group-medewerkers die hadden bijgesprongen in de winkel en enkele mensen van de ondersteunende diensten die regionaal werkten in Colruyt Kuurne. Hiervan hebben nog eens veertien medewerkers positief getest, maar geen van hen vertoont symptomen. We willen benadrukken dat er geen reden is tot paniek.”

Sinds geruime tijd zijn in al onze filialen heel wat maatregelen van kracht die het risico op besmetting zoveel mogelijk beperken en daar blijven we ook elke dag op inzetten Yana Morren, Colruyt Group

Ook winkelen in de vestiging hoeft niet af te schrikken. “Sinds geruime tijd zijn in al onze filialen heel wat maatregelen van kracht die het risico op besmetting zoveel mogelijk beperken en daar blijven we ook elke dag op inzetten”, verzekert Morren. “We moeten met zijn allen waakzaam blijven en snel optreden. Onze medewerkers dragen sinds geruime tijd ook allemaal verplicht een mondmasker op de werkvloer. We hebben dus snel en doortastend opgetreden. Net omdat de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers, samen met die van onze klanten, onze absolute prioriteit is.”