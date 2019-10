Na de brand: Dreambaby Kuurne huist in volledig vernieuwde winkel Hans Verbeke

11 oktober 2019

16u14 0 Kuurne Ze staan al te popelen, de medewerkers van Dreambaby Kuurne, om klanten te ontvangen in hun gloednieuwe winkel langs de Ringlaan. Komende woensdag is het zover. “De brand van enkele weken geleden zal dan nog slechts een nare herinnering zijn”, klinkt het.

Zondag 29 september repte de brandweer zich naar de pop-up winkel van Dreambaby in Kuurne. Die was ingericht in het magazijn van de Dreamlandwinkel op dezelfde site, in afwachting van een verhuis naar een gloednieuwe vestiging. Een printer vatte er vuur. De brandschade bleef beperkt maar het hele magazijn zat wel onder een dikke rook. Dreambaby ging noodgedwongen enkele dagen dicht.

Gemotiveerd team

“Door de brand openden we een deel van onze vernieuwde winkel twee weken vroeger dan voorzien”, zegt teamleader Clément Deltour. “Op die manier konden we onze klanten die artikelen van een geboortelijst wilden afhalen of reserveren alvast verder helpen. De brand was een tegenvaller maar de motivatie van onze ploeg is bijzonder groot. Momenteel werken we de laatste details af om er volgende week helemaal te staan.” De nieuwe start gaat gepaard met een dikke week van interessante workshops, voordelige acties en leuke wedstrijden, tot en met zaterdag 26 oktober.

Groenere winkel

Dreambaby Kuurne trekt de ecologische kaart, met onder meer een duurzaam ventilatiesysteem, vernieuwde dakisolatie en ledverlichting. Daarnaast kreeg de winkel ook een nieuwe, sfeervolle aankleding om toekomstige ouders in ideale omstandigheden verder te helpen. Zestien ervaren babyspecialisten geven persoonlijk advies en begeleiding. De vernieuwde winkel is groter dan voordien en beschikt over een ruim assortiment, van kleding en eetgerei tot autostoelen, wandelwagens en babykamers.