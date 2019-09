Na brand in magazijn: pop-upzaak Dreambaby gaat woensdag weer open VHS

30 september 2019

18u40 0 Kuurne De brand die zondagavond voornamelijk voor heel wat rookschade zorgde in het magazijn van de Dreamland-winkel in Kuurne, laat zich nog een tijdje voelen. In het magazijn is namelijk een pop-up Dreambaby gevestigd. Vanaf morgen is die, zij het beperkt, weer open.

Het was zondagavond nog onduidelijk hoe groot de gevolgen zouden zijn van het brandje in het magazijn van de Dreamland-winkel langs de Ringlaan in Kuurne. Niet zozeer het vuur zorgde voor schade maar wel de dikke rook die zich in het magazijn verspreidde. Omdat de deuren naar de Dreamland-winkel dicht bleven, is de rookschade daar zo goed als nihil. “Onze vestiging kon maandagmorgen gewoon de deuren openen”, zegt Silja Decock van de communicatiedienst bij Colruyt, de groep waartoe Dreamland behoort. “In het getroffen magazijn is echter een pop-upwinkel van Dreambaby gevestigd. Die bleef noodgedwongen dicht, ook dinsdag zal dat het geval zijn. Vanaf woensdag kunnen klanten die een geboortelijst liggen hebben er weer terecht, net zoals mensen die iets willen afhalen of voordien al een andere afspraak hadden om langs te komen. De pop-up Dreambaby gaat dan beperkt weer open. Hoe het verder moet, zal nog blijken. Er zijn immers werken bezig voor de realisatie van een nieuwe Dreambaby-winkel. De snelheid waarmee die werken vorderen, zal bepalen of de pop-up nog opnieuw volwaardig zal opengaan.”