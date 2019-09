Na AZ Groeninge volgt nu ook het Rode Kruis Kuurne in #tetrischallenge Alexander Haezebrouck

20 september 2019

17u31 0 Kuurne Ook het Rode Kruis in Kuurne heeft zich gewaagd aan de zogenaamde #tetrischallenge. Dat is een uitdaging waarbij hulpdiensten hun voertuigen zogezegd uitkleden en daar een foto van bovenaf van nemen. Eerder deze week deed een MUG-team van AZ Groeninge ook al hetzelfde.

De #tetrischallenge lijkt nu ook definitief in onze streek losgebarsten. Na een MUG-team van AZ Groeninge deed een team van een ambulance van het Rode Kruis in Kuurne mee aan de #tetrischallenge. “We dagen de hulpverleningszone Fluvia en de politiezone Vlas uit om ook de challenge aan te gaan”, klinkt het. De #tetrischallenge is enorm populair bij hulpdiensten. De hype komt uit het buitenland. Het was de politie van de Zwitserse stad Zürich die begin september de hype in gang zette en op Instagram een foto deelde van een auto van de verkeerspolitie met de volledige inhoud - inclusief agenten - netjes in een vierkant ernaast geordend. Het idee werd al snel overgenomen en heeft ondertussen ons land bereikt en nu dus ook onze regio. We kijken uit naar de foto’s van de hulpverleningszone Fluvia en de politiezone Vlas.