N-VA gebruikte mascottes van Kuurne op partijblaadje, en dat mag niet, vindt oppositieraadslid Joyce Mesdag

24 januari 2020

17u59 0 Kuurne N-VA Kuurne gebruikte in zijn partijblaadje de mascottes die de gemeente Kuurne liet ontwerpen voor de voorstelling van het meerjarenplan, en dat kan niet, vindt raadslid Geert Veldeman (Nieuw Kuurne).

“Dat gaat om mascottes die gemaakt werden met het belastinggeld van de inwoners van Kuurne, het kan niet dat dat gebruikt wordt in partijgebonden communicatie.” Verder hekelde Veldeman ook het feit dat de pers het meerjarenplan al te horen kreeg, nog voor dat in de gemeenteraad werd goedgekeurd, en hij vond het tot slot ook niet kunnen dat het gemeentebestuur op foto staat in de infokrant, omdat dat blaadje partijneutraal hoort te zijn.

Veldeman kon op weinig sympathie rekenen bij de meerderheid. “Die mascottes staan hier in het gemeentehuis, waar iedereen ze kan zien, en waar iedereen er foto’s kan van nemen”, zei fractievoorzitter Jeroen Dujardin (N-VA). “Wij hebben onze foto’s voor in ons partijmagazine hier in het gemeentehuis komen nemen. De mascottes hebben het gemeentehuis op geen enkel moment verlaten. We hebben de foto’s ook zelf genomen, er is niemand van de werknemers van Kuurne die daar ook maar een beetje extra werk door heeft gehad. Het staat je vrij om de mascottes ook te gebruiken voor jullie eigen communicatie.”

Burgemeester Benoit betreurde naar eigen zeggen de ‘calimerohouding’ van Veldeman. “Je hebt zelf nog in het bestuur gezeten als OCMW-voorzitter, je weet heel goed hoe dat gaat. Als je als bestuur een meerjarenplan uitstippelt, dan is dat normaal dat je daar zelf ook mee in de picture komt. Het is immers het beleid dat wij met de verschillende coalitiepartners hebben uitgestippeld. En ja, de pers heeft het meerjarenplan voorgesteld gekregen nog voor het in de gemeenteraad werd goedgekeurd. Maar pas nadat het in de commissies werd voorgelegd. De oppositie kreeg het dus nog altijd eerst te horen. Aan de pers werd tot slot meegedeeld dat het meerjarenplan nog moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad. In andere steden en gemeenten was het verloop van de voorstelling gelijkaardig: nog voor het in de gemeenteraad kwam, werd het aan de pers, en daarmee dus ook aan het ruime publiek voorgesteld.”