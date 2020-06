Muziekatelier wordt opgeslorpt door Harelbeeks Deeltijds Kunstonderwijs Joyce Mesdag

08u42 0 Kuurne Het Kuurnse Muziekatelier wordt onderdeel van het Deeltijds Kunstonderwijs in Harelbeke, om de kwaliteit van het muziekonderwijs in de gemeente te verbeteren. Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond beslist.

De eerste graad wordt vanaf volgend schooljaar vanuit het Harelbeeks DKO georganiseerd, de tweede, derde en vierde graad zal nog georganiseerd worden door het Muziekateljee. Vanaf het schooljaar 2021-2022 zal het Kuurns Muziekatelier dan volledig in handen zijn van het Harelbeeks DKO.

“We worden de laatste jaren geconfronteerd met een dalend aantal leerlingen”, zegt schepen Jan Deprez (CD&V). “Waar er vroeger nog 321 cursisten waren, zijn er op vandaag nog 178 leerlingen. We zijn ervan overtuigd dat er een onaangeroerd potentieel aan leerlingen is in Kuurne. Een deel van dat potentieel, een 90-tal leerlingen is dat, trekt vandaag de dag vanuit Kuurne naar Harelbeke voor muziekonderwijs. Bovendien zijn er ook geïnteresseerde leerlingen die op vandaag geenmuziekles volgen omdat ze het gewenste aanbod niet vinden en ook de verplaatsing naar Harelbeke niet zien zitten. Door in Kuurne officieel muziekonderwijs aan te bieden, hopen we dit potentieel aan talent te bereiken.”

Het Muziekatelier vormt een goede basis voor muziekonderricht, zegt Deprez. “Die goeie basis willen we nu professionaliseren. Voortaan zullen we er met einddoelen werken, die een minimale norm vastlegt voor de kwaliteit van het onderwijs, en zo het kennisniveau van de leerlingen garandeert. Kiezen voor DKO is ook kiezen voor een erkend onderwijssysteem waarbij leerkrachten op een officiële manier benoemd en vergoed kunnen worden. De subsidies die we via het DKO kunnen krijgen voor de kost van de leerkrachten, spaart ons als gemeente op jaarbasis 27.500 euro uit.”

Op sociale media was er wel al wat beweging over de beslissing van het gemeentebestuur. “We beseffen dat een verandering altijd gepaard gaat met twijfels, onzekerheden en tegenkantingen waarbij het emotionele aspect de bovenhand neemt. We hebben vele bezorgdheden meegenomen naar de overlegmomenten die we hadden. Zo was het feit dat Kuurne een vestigingsplaats moet blijven in de toekomst, een van onze voorwaarden voor deze samenwerking. We zijn ervan overtuigd dat we het muziekonderwijs in Kuurne alle kansen bieden door toe te treden tot het DKO.”