Mondmaskers worden vandaag en morgen bedeeld Joyce Mesdag

15 mei 2020

17u20 1 Kuurne Vandaag en morgen worden de gratis herbruikbare mondmaskers geleverd in Kuurne. 12.600 stuks worden door vrijwilligers en postbedrijf De Mailingman in de bussen van de inwoners gedropt.

Vijftien steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen werkten samen voor de aankoop van mondmaskers. Het gaat in totaal over 307.200 mondmaskers. Celesta in Wevelgem maakte 100.100 mondmaskers in polyester, Verdolux in Harelbeke leverde 207.100 mondmaskers in katoen. Ze kostten samen 546.290,80 euro.

De exemplaren in polyester en katoen zijn veilig. Je hoeft er geen filter in te plaatsen. De mondmaskers filteren met hun dikte van ruim 300 gram per vierkante meter zelf voldoende.