Met gierende banden weggescheurd van politiecontrole: drie maanden rijverbod VHS

23 september 2019

19u23 0 Kuurne Ellen M. mag van de politierechter in Kortrijk drie maanden niet met de auto rijden na een incident in Kuurne. Daar werd de jonge vrouw staande gehouden door de politie maar ze ging er met gierende banden vandoor.

Tijdens een controleactie op 29 mei vorig jaar, langs de Brugsesteenweg in Kuurne, maande de politie Ellen M. aan om te stoppen. Een inspecteur wees haar de plek aan waar ze moest parkeren. Aanvankelijk leek de jonge vrouw dat ook effectief te zullen doen, maar ze bedacht zich. M. trapte op het gaspedaal en scheurde weg met gierende banden. De nummerplaat die aan haar wagen hing, bleek geschrapt. “Gestolen”, beweerde de vrouw achteraf, zwaaiend met een bewijs van aangifte. De schoonmoeder van de jonge vrouw kwam ook plots met een verklaring. Zij had naar eigen zeggen die bewuste dag en uur haar schoondochter naar haar job gebracht in Beernem. De vrouw verklaarde ook dat haar schoondochter nog nooit eerder in Kuurne was geweest. De rechter geloofde geen snars van het verhaal. Hij gaf de bestuurster een boete van 1.280 euro en een rijverbod van vier maanden, waarvan één met uitstel. Als Ellen M. op termijn haar rijbewijs wil terugkrijgen, zal ze eerst opnieuw moeten slagen voor zowel het theoretisch als praktisch rijexamen. De jonge vrouw moet ook medische en psychologische proeven ondergaan.