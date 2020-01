Met een sticker aangeven dat zorgverstrekkers op je oprit mogen parkeren, het kan binnenkort misschien in Kuurne Joyce Mesdag

24 januari 2020

19u05 0 Kuurne Schepen Francis Watteeuw (sp.a) zal nagaan of de sticker ‘Parkeer en Zorg’ ook in Kuurne kan ingevoerd worden. Dat blijkt na een vraag van raadslid Carla Meyhui (N-VA). Met die sticker kunnen burgers aangeven dat zorgverstrekkers voor hun garage of op hun oprit mogen parkeren.

“Voor heel wat zorgverstrekkers zoals dokters en verplegers aan huis is het soms een helse klus om in de drukte in onze gemeente snel een vrije parkeerplaats te vinden”, zegt Meyhui. “Die parkeerproblematiek leidt tot tijdverlies voor de zorgverleners en ontevreden patiënten. Met de sticker ‘Parkeer en Zorg’ kunnen patiënten of hun buren aangeven dat zorgverstrekkers kunnen parkeren voor hun garage of op hun oprit, tijdens de duur van de verzorging. Simpel, maar toch efficiënt. Er zijn al enkele steden, zoals Roeselare en Izegem, die de stickers aanbieden. We zouden die kunnen ter beschikking stellen in het gemeentehuis en het sociaal huis. Met onze politiediensten moet dan afgesproken worden dat zorgverstrekkers, met een geldige P&Z-kaart, geen boete krijgen als ze op die plaatsen parkeren.”