Met bijna 3 promille tegen tegenligger: boete, rijverbod en alcoholslot

09 januari 2020

14u47

Een 57-jarige automobilist is door de Kortrijkse politierechter veroordeeld tot een boete van 1.600 euro en een rijverbod van 45 dagen. Een jaar lang mag hij niet zonder alcoholslot achter het stuur kruipen.

Op 23 december 2018 botste Patrick E. met zijn wagen in het midden van de weg tegen een tegenligger. Dat gebeurde in de Generaal Eisenhowerstraat in Kuurne. E. was duidelijk dronken. Dat bleek ook uit het promille alcohol in het bloed, bijna 3. De rechter kende weinig genade, vooral niet omdat E. ook in 2015 al eens voor dronken sturen was veroordeeld. Op de koop toe was zijn voertuig niet gekeurd.