Met 4 promille tegen geparkeerde auto’s: jaar alcoholslot LSI

07 november 2019

11u59

Bron: LSI 0 Kuurne Een automobilist die op 10 november 2018 met zijn wagen in de Kortrijksestraat in Kuurne met 4 promille alcohol in het bloed tegen drie geparkeerde voertuigen reed, moet een jaar lang een alcoholslot in zijn voertuig installeren. Dat besliste de politierechter in Kortrijk.

Na de aanrijding van twee geparkeerde wagens moest Patrick E. noodgedwongen zijn rit stoppen. Bleek immers dat hij enkele minuten voordien ook al tegen een geparkeerde wagen was gereden maar gewoon was doorgereden. Zijn voertuig was ook niet verzekerd. Het was niet voor het eerst want E. liep al een veroordeling voor vluchtmisdrijf, alcoholintoxicatie en dronkenschap op. Hij moet een boete van 2.800 euro betalen en zijn rijbewijs ruim twee maanden inleveren. Sturen mag hij een jaar lang enkel met een alcoholslot.