Medewerkers van kinderopvang Kamelofant testen negatief op corona Joyce Mesdag

19 augustus 2020

17u25 0 Kuurne Geen enkele van de zes medewerkers van kinderopvang Kamelofant in Kuurne heeft positief getest op het coronavirus.

De kinderopvang is dicht sinds maandag omdat een van de ouders die er vrijdag was, achteraf besmet bleek. Aan de ouders werd gevraagd om de kinderen die er vrijdag waren in quarantaine te houden. De kinderopvang, waar vijftien kinderen opgevangen worden, blijft voorlopig nog dicht. Er wordt over enkele dagen nog een tweede test afgenomen van de medewerkers om alle twijfel uit te sluiten. Pas dan kan Kamelofant weer openen. Alles wordt door de kinderopvang, Kind en Gezin, W13 en de gemeente opgevolgd.