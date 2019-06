Maurice schildert op zijn 95ste nog als de beste Joyce Mesdag

15 juni 2019

10u11 0 Kuurne Op social media wordt een foto van een schilderende 95-jarige Maurice Dhoop uit Kuurne gretig gedeeld. De foto is genomen door Melissa Bertolino van Wall Paintings.

“Ik ben momenteel bezig met een opdracht voor Woonzorgcentrum Heilige Familie in Kuurne”, vertelt ze. “Wat je maar wil, op welke muur je het wil, ik schilder het voor je. Een afdeling van de Heilige Familie heeft me gevraagd om enkele natuurlijke taferelen op hun muur te schilderen. Toen ik aan het werk was kwam Maurice even kijken. Hij heeft altijd graag geschilderd, en hij kan het ook goed, dus ik vroeg hem of hij niet even wilde helpen. Hij ging meteen aan de slag met een tak die ik al had geschilderd. Ik sta er echt versteld van dat hij op die leeftijd nog zo’n vaste hand heeft, echt sterk.”

Maurice kwam in oktober vorig jaar nog in onze krant toen zijn droom werkelijkheid werd. Hij wilde graag voor één dag BV zijn, en het personeel van de Heilige Familie had geregeld dat hij een vraag mocht stellen in de tv-quiz De Slimste Mens.