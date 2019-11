Maurice en Lenn halen opnieuw glas op voor goede doel Joyce Mesdag

07 november 2019

Neefjes Maurice Quequin (10) en Lenn Devlaeminck (9), die vorig jaar met hun go-carts overal in Kuurne oud glas gingen ophalen om naar de glasbol te brengen in ruil voor een centje, breien een vervolg aan ‘glasophaling for life’. Ze trekken dit jaar opnieuw de straat op om geld in te zamelen. Het concept is eenvoudig: als ze bij je aanbellen, kan je hen oud glas meegeven dat ze voor jou naar de glasbol brengen. In ruil geef je een vrije bijdrage. De goeie doelen die ze dit jaar gekozen hebben, zijn Bednet en het Kinderkankerfonds. Op 9 november starten ze in de Kouterstraat en Gasthuisweide, verder doen ze nog de Seizoenwijk en Najaarsweg (16/11) aan, de Kattebelweg en de Kattestraat (23/11), de Meihoek en Abelenstraat (30/11), Sint-Pieter (7/12) en de Leiehoek (14/12). De Hoevewijk en Bonaerde doen ze ‘ergens eens op een avond, als er even tijd is’.