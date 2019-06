Mathieu Remmerie oordeelt over Vettel en Hamilton als jurylid in Formule 1 Joyce Mesdag

12 juni 2019

19u44 0 Kuurne Het waren vreemd genoeg niet de piloten maar de jurybeslissing die tijdens de Grote Prijs van Canada het meeste stof deed opwaaien: door een straftijd van 5 seconden ging niet Sebastian Vettel maar Lewis Hamilton met de overwinning lopen. Het was meteen een F1-debuut om u tegen te zeggen voor jurylid Mathieu Remmerie (36) uit Kuurne.

Voor wie dit weekend niet op de F1 heeft afgestemd: tijdens de Grote Prijs van Canada raakte Sebastian Vettel van de weg af. Het reglement schrijft voor dat piloten daarna op een veilige manier terug op de baan moeten komen. Vettel zou Hamilton echter gehinderd hebben toen hij opnieuw op de weg kwam, en dus moest een wedstrijdjury oordelen of Vettel in de fout is gegaan of niet.

De jury gaf Vettel een straftijd van vijf seconden, waardoor niet Vettel-die nochtans het eerst over de streep was gekomen- maar Hamilton met de overwinning ging lopen.

In de meeste wedstrijden blijft de wedstrijdjury onder de radar, maar in dit geval belandde de vierkoppige jury in het oog van de storm. De beslissing maakte immers heel wat reacties los binnen de F1-wereld. Je zou het misschien niet verwachten, maar een van de juryleden komt uit Kuurne. Voor Mathieu Remmerie (36) was het zijn F1-debuut. En voor wie zou twijfelen aan de beslissing die genomen werd: hij kent zijn stiel.

“De liefde voor autosport is me met de paplepel ingegeven”, zegt Mathieu. “Mijn ouders gingen heel graag kijken naar circuitwedstrijden, en ik ging uiteraard met hen mee. Van zodra ik mijn diploma handelswetenschappen op zak had, ben ik voor de nationale autosportfederatie gaan werken. Dat is een organisatie zoals je de voetbalbond en wielerbond hebt, maar dan voor de autosport dus. Ik organiseerde er onder meer het Belgisch kampioenschap karten, en coördineerde de sport-en beroepsrechtbank binnen de autosport.”

In 2012 keerde Mathieu terug naar Kuurne, naar het verzekerkantoor van zijn vader. “Ik heb er me eerst wat ingelopen, om het kantoor in 2014 over te kunnen nemen. Het is niet dat ik het gehad had met autosport, zeker niet, maar ik wilde graag iets van mezelf opbouwen.” Om toch nog een voet in de autosport te bewaren, startte hij in 2013 als stagiair sportcommissaris. Sinds 2014 is hij nationaal sportcommissaris. “Je kan het vergelijken met scheidsrechters in voetbal bijvoorbeeld. Je ziet erop toe dat alles loopt zoals het moet, en als dat niet zo is, leg je sancties op.”

Wie goed presteert en zich positief in de kijker werkt, mag steeds grotere wedstrijden jureren. “De laatste jaren kreeg ik wel vaker de kans om F3- en Fi-wedstrijden te doen. Een wedstrijd binnen de F1 doen, dat zat er wel in, dacht ik, maar eerder binnen een 10-tal jaar. Maar dan kreeg ik mijn kans toch eerder: vorig weekend mocht ik de Grote Prijs van Canada doen. Binnen twee weken heb ik er eentje op de planning staan in het zuiden van Frankrijk.”

Dat zijn debuut meteen zo in de picture zou komen, Mathieu had het niet verwacht. “We hebben inderdaad veel over ons heen gekregen, maar ik trek het me niet aan. Je neemt belangrijke beslissingen, en er zullen altijd mensen zijn die het niet eens met je zijn. Ik heb toch dik vel, wat dat betreft. Ik ben toch wel geschrokken dat mijn collega-jurylid, een voormalige piloot uit Italië die zich toch écht wel al bewezen heeft, na onze beslissing dreigtelefoons kreeg. Dat vind ik jammer. Je mag het gerust niet eens zijn met een beslissing, maar val toch niet de persoon aan die de beslissing heeft genomen?”

De juryleden volgen de wedstrijd vanuit een aparte ruimte, met verschillende schermen waarop ze alle mogelijke informatie kunnen terugvinden. “Jureren is bij dergelijke internationale wedstrijden eigenlijk gemakkelijker dan bij de wedstrijden die ik in het begin jureerde”, zegt Mathieu. “De hele wedstrijd wordt vanuit verschillende hoeken gefilmd, we kunnen ten allen tijde alle beelden en informatie oproepen die we willen herbekijken.”

Helemaal leuk lijkt het niet, de wedstrijd op circuit op schermpjes moeten volgen. “Maar het is echt wel leuk om te doen. Ik zit echt wel in het ‘hart’ van de autosport. Ik volg bijvoorbeeld samen met de piloten de briefings vooraf, enz. Een favoriete rijder heb ik niet meteen. Ik ben geen fan van één iemand in het bijzonder, ik ben fan van de autosport. En ik hol ook niet rond om selfies en handtekeningen te scoren, dat zou niet meteen professioneel van me zijn, he.”