Mascottes moeten beleidsplan begrijpelijk tot bij burger brengen

08 mei 2020

Het gemeentebestuur van Kuurne wil met acht mascottes de beleidsambities voor de komende jaren tot bij de burger brengen. Lucky Luk, Jeroom Hippodroom, Tess van den Ess, Heather Together, Hedwig Veilig, Lizzy Visie, Pieter Sente of Bent Efficiënt zijn acht mascottes die verschillende Kuurne inwoners voorstellen. “Afhankelijk van waar onze inwoners belang aan hechten, kunnen ze zich met een van onze figuurtjes identificeren”, zegt burgemeester Francis Benoit. “Via een testje kan je zien welke van onze mascottes het best bij je past. Vanaf vandaag verschijnen er verkiezingsaffiches in het straatbeeld met onze mascottes op, om onze burgers te teasen. Binnen twee weken krijgt elke inwoner een publieksfolder in de bus waarin de mascottes zichzelf voorstellen, en waar je meer info krijgt over de projecten waar zij voor staan. Je vindt er ook een handige tijdslijn in waarop je ziet wanneer welk project wordt uitgevoerd.”

Met deze aparte communicatiemanier wil het gemeentebestuur het meerjarenplan op een toegankelijke manier tot bij de burger brengen. “We investeren de komende jaren bijna 28 miljoen euro. De grootste investeringen zijn de bouw van een nieuwe gemeenteschool en de heraanleg van het centrum.”