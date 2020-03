Marilyn (61) stopt na 40 jaar met lingeriezaak: “Het ‘piekt’ wel hoor, ik heb werk altijd graag gedaan” Joyce Mesdag

13 maart 2020

17u48 0 Kuurne Marilyn Castelein (61) stopt na maar liefst 40 jaar met haar lingeriezaak Lynn in Kuurne. “We maakten hier ook beha’s op maat”, zegt Marilyn. “Hoe groot of hoe klein haar borsten ook is, elke vrouw werd hier geholpen.”

Marilyn was amper 21 jaar toen ze met haar lingeriezaak startte, op dezelfde locatie, vlak bij de Sint-Pieterskerk. “Ondergoed was voorheen vooral functioneel geweest, terwijl het esthetische steeds meer begon mee te spelen. Dat sprak wel tot de verbeelding toen, een mooie beha. Het was inderdaad geen evidente stap op mijn jonge leeftijd om met een eigen zaak te beginnen, maar het heeft me geen dag gespeten. Het is tenslotte wel een heel fijn artikel om mee te werken.”

Kwaliteitsverschil

Het was door de jaren heen niet altijd evident om de concurrentie aan te gaan met ketens waar de prijzen flink wat lager liggen. “Maar er is echt wel een groot kwaliteitsverschil, hoor. Vrouwen merken dat ook. Laat ze één keer een echt goeie beha dragen, en ze willen geen goedkope beha’s meer. Liever drie goeie duurdere dan tien goedkopere die minder goed zitten.”

De grootste troef van Lingerie Lynn? “Onze service. Daarmee maken we echt het verschil. Van mijn vaste klanten weet ik perfect welke beha’s goed zullen zitten voor hen en welke niet. En dat appreciëren ze. En ook maatwerk, dat vind je haast nergens meer in onze regio. Carine en ik maken ondergoed op maat. We meten de dame op, en maken daarna een beha of korset die als gegoten zit. In klassiekere materialen, uiteraard. Hoe groot of hoe klein haar borsten ook is, of hoe moeilijker haar figuur ook is, elke vrouw wordt hier geholpen.”

Twee dochters

Vrouwen durven zich soms wel al eens laten gaan aan lingerie. De ondergoedlade van Marilyn moet toch overvol zitten thuis? “Dat valt eigenlijk best wel mee”, lacht Marilyn. “Ik denk dat ik er toch altijd wel een 20 tot 25-tal in gebruik heb. Maar ik kwam toch altijd wel in de verleiding telkens ik de nieuwe collecties binnen kreeg en er weer hele mooie dingen tussen zaten… Mijn twee dochters zijn toch ook altijd heel gelukkig geweest met het feit dat mama een lingeriewinkel uitbaatte. En mijn schoonzoon ook, trouwens, dat heeft hij me zelf nog verzekerd”, lacht Marilyn.

Emotioneel afscheid

Marilyn is het bijlange nog niet beu. “Ik heb het al die jaren enorm graag gedaan, en ook nu sta ik nog elke dag met evenveel plezier in mijn zaak. Maar mijn man is met pensioen, en het is echt het moment om wat meer van het leven te genieten samen. Maar het ‘piekt’ wel hoor. Net als op de laatste beurs in januari. Ik heb er mijn laatste collectie nog met evenveel enthousiasme aangekocht als alle andere keren. Dan zie ik in gedachten bij alle mooie lingerie al de vaste klanten die helemaal verkocht zouden zijn. Ik ben toen ook afscheid gaan nemen van alle vertegenwoordigers waar ik al die jaren zo goed mee heb samen gewerkt, ik werd er emotioneel van…” Lynn houdt uitverkoop tot eind juni.