Man uit Kuurne treft onbekende man aan op achterbank van auto VHS/JME

21 januari 2020

18u50 0 Kuurne Een jong koppel uit de Brugsesteenweg in Kuurne deed dinsdagmorgen een vreemde ontdekking. In hun auto, die ze maandagavond mogelijk vergaten af te sluiten, lag een onbekende man te slapen. Die ging er vandoor als een haas toen hij betrapt werd. Met wat wisselgeld en een fluojas.

Een man uit Kuurne stapte dinsdagmorgen in zijn wagen, klaar om naar het werk te vertrekken. Maar toen hij het voertuig startte, hoorde hij gestommel op de achterbank. Een onbekende man richtte zich op, mompelde iets en kroop toen snel uit de wagen. Voor de automobilist besefte wat er gebeurde, was de man gaan lopen. Hij is spoorloos.

Geur van alcohol

De onbekende man is allicht iemand die onderdak zocht voor de nacht. De niet-afgesloten auto van het koppel die zo ver mogelijk van de rijweg op een lange oprit geparkeerd stond, bracht hem beschutting. De eigenaars van het voertuig stelden achteraf vast dat er wat kleingeld - 5 euro, om precies te zijn - en een fluojasje verdwenen was. In de auto hing ook een geur van alcohol. Vermoed wordt dan ook, dat de man gewoon zijn roes lag uit te slapen. De politie zocht nog naar hem maar zonder resultaat. “We hoorden intussen dat de man rond acht uur nog zou gespot zijn in het centrum van Kuurne maar meer weten we niet”, zegt de vriendin van de geschrokken automobilist. “Positief is wel, dat de man geen schade heeft aangericht. Daar zijn we blij om.”