Man (46) ontkent inbraken en diefstallen in horecazaken Alexander Haezebrouck

23 december 2019

17u22 0 Kuurne Een 46-jarige man uit Kuurne moest zich maandagmorgen op de rechtbank in Kortrijk verantwoorden voor verschillende inbraken en diefstallen in cafés en restaurants. De man zelf ontkent elke betrokkenheid.

Op 24 september vorig jaar werd ingebroken in restaurant ’t Populierenhof in Hulste en werd 500 euro uit de kassa gestolen. De politie vond tijdens hun onderzoek een schoenafdruk terug. Iets later werd opnieuw een poging inbraak gepleegd in Hulste en de politie vond opnieuw dezelfde schoenafdruk terug. In de nacht van 25 september vorig jaar werd ingebroken in het wielercafé Chasse Patate waar 1.080 euro werd gestolen. In de nacht van zes op zeven oktober tenslotte, werd ingebroken in café ’t Molenhof in Kuurne. Daar werd cash geld en krasbiljetten van de Nationale Loterij gestolen. Die lotjes werden als geseind opgegeven. Het was beklaagde R. N. (46) uit Kuurne die met die lotjes wilde deelnemen aan de Lotto en zo door de mand viel. “Zijn gsm werd telkens gecapteerd in de buurt van de inbraken, één keer werd hij gezien toen hij door het raam van het restaurant keek en toen hij ’s nachts voorbij fietste”, zei het openbaar ministerie.

“Geen enkel bewijs”

De man uit Kuurne heeft naar eigen zeggen niets te maken met de inbraken. “Die lotjes heeft hij aan iemand aan de helft van de prijs kunnen kopen”, pleitte zijn advocaat Jan Leysen. “Hij geeft ook toe dat hij dacht dat er iets niet juist was, maar de verleiding was te groot. Dit kan je heling noemen, maar hij heeft de inbraken niet gepleegd. Die schoenafdrukken zijn nooit vergeleken met de schoenen van de man. Hij woont ook vlakbij die horecazaken waar hij trouwens vaak vaste klant is. Het is normaal dat zijn gsm gecapteerd wordt door de dichtstbijzijnde mast. Hij heeft ook vast werk, een deftig inkomen en heef niets te kort. Waarom zou die feiten dan plegen? Ja hij is alleenstaande en fietst vaak, ook ’s nachts omdat hij moeilijk slaapt.” De man riskeert een gevangenisstraf van acht maanden en een geldboete van 600 euro. De zaak wordt verder gezet op 27 januari.