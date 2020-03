Maatwerkbedrijf Waak sluit de deuren omwille van coronacrisis Joyce Mesdag

20 maart 2020

18u27 0 Kuurne Maatwerkbedrijf Waak sluit de deuren tot minstens 19 april, omwille van de coronacrisis. In het bedrijf werken zo’n 2000 medewerkers, verspreid over twee vestigingen in Kuurne en Heule.

“We waren eigenlijk graag blijven doorwerken”, zegt directeur Tim Vannieuwenhuyse. “Maar het werd steeds moeilijker om de veiligheid van onze medewerkers te kunnen blijven garanderen. Het was niet evident om hen ten allen tijde een veilige afstand te laten bewaren. Niet alleen op de werkvloer, maar ook tijdens de verplaatsingen naar hun werkplek. Velen van hen komen met het openbaar vervoer, of met onze busjes mee. We hebben nog even gedacht om op één derde van onze activiteit terug te schakelen, maar we hebben uiteindelijk beslist om alle activiteiten stil te leggen tot minstens 19 april.”

De klanten reageren begripvol”, zegt Vannieuwenhuyse. “Momenteel maken we ons vooral wat zorgen over de heropstart. Het is vooral wanneer bedrijven het zelf te druk hebben dat ze werk uitbesteden aan ons. De economie zal wellicht wel traag opnieuw op gang komen, dus we hopen dat de opdrachten niet lang op zich laten wachten.”