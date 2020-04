Lien (35) maakt honderden mondmaskers om gratis uit te delen: “Hoe sneller we verlost zijn van corona, hoe sneller ik mijn mama kan terugzien” Joyce Mesdag

17 april 2020

15u44 0 Kuurne 2.100 mondmaskers. Zoveel heeft Lien Verhaege (35) uit Kuurne er al gemaakt de laatste weken, samen met een aantal andere goede zielen. Gratis en voor niets. Lien heeft een persoonlijke drijfveer. “Mijn mama ligt in het ziekenhuis met een beroerte, en zolang corona hier blijft hangen, mogen we elkaar niet zien. Hoe méér mensen ik kan helpen gezond blijven, hoe sneller ik bij haar mag.”

Marleen Adins (63), Liens mama, kreeg op 14 maart een beroerte. Compleet onverwachts, want noemenswaardige gezondheidsproblemen waren er daarvoor nog niet geweest. “Mijn papa, mijn zus en ik zijn haar de dagen daarop uiteraard meerdere keren gaan bezoeken”, vertelt Lien. “Maar dat was van korte duur: enkele dagen daarna werd de lockdown afgekondigd. Sindsdien hebben we haar niet meer kunnen zien.”

Lastig

Dat Lien haar mama niet meer kan zien, vindt ze allesbehalve evident. “Ik heb het daar heel moeilijk mee, ja”, vertelt ze. “We kunnen elke dag wel even videobellen, en daar ben ik heel blij om, maar het liefst van al zou ik bij haar zijn en haar eens vastpakken. Ze kan ook nog niet praten, waardoor het bellen er vooral op neerkomt dat wij een beetje proberen te vertellen hoe het met ons gaat. Het is lastig…”

Dichter bij mama

Over de inzet van het personeel in AZ Groeninge is Lien bijzonder positief. “Ik mag elke dag bellen om het over haar gezondheidstoestand te hebben. Ik hou alles ook bij in een dagboek, zodat ik mijn zus en papa ook heel nauwkeurig kan briefen achteraf. Je mist ook wel veel informatie als je daar niet echt elke dag aanwezig kan zijn. Die mensen hebben het daar ook superdruk, maar ze doen echt hun best om ons zo goed als mogelijk op de hoogte te houden. En ze hebben er foto’s, kaartjes, en knutselwerkjes opgehangen die we opsturen, zodat we toch een beetje dichter bij mama zijn.”

Uitleg op internet

Tijdens datzelfde begin van die lockdown hoorde Lien dat haar schoonzus, die thuisverpleegster is, moeilijk aan mondmaskers kon geraken. “Geen idee op dat moment hoe het moest, maar ik heb haar meteen beloofd dat ik voor een oplossing zou zorgen. De buurvrouw heeft me haar naaimachine ter beschikking gesteld. Ik had nog nooit eerder genaaid, maar op internet vond ik uitleg over hoe je een masker zelf moest maken. Die eerste lukte nog vrij goed, en na een paar maskers had ik het helemaal onder de knie.”

Gratis

Intussen zit Lien, samen met een aantal andere enthousiastelingen, zoals schoenmaker Johny Claeys, aan 2.100 stuks. “Er bleven maar vragen komen. Ik verpak ze telkens netjes per gezin die er bestelt, en stop ze op het afgesproken uur in mijn brievenbus. We doen dat gratis, om de mensen te helpen. Als we geld krijgen, schenken we dat aan het goede doel, of we kopen er nieuwe stof of elastiekjes mee.”

Het is intussen een dagtaak geworden. “Als ik mijn uren zou bijhouden, kom je aan een fulltime. Berichtjes lezen, beantwoorden, bestellingen coördineren, maskers maken, klaarleggen… Maar ik heb een sterke motivatie. Hoe meer mensen veilig blijven, hoe rapper we van die corona af zijn, en hoe sneller ik mijn mama terug kan zien.”