Leieslag voor de 73ste keer herdacht Joyce Mesdag

24 mei 2019

In Kuurne is vanmorgen voor de 73ste keer de Slag aan de Leie herdacht. Het is intussen 79 jaar geleden dat zo’n 150 soldaten van het 12de Linie-regiment om het leven kwamen toen ze in 1940 de Duitsers wilden weghouden uit Kuurne.De laatste levende oud-strijder die deel uitmaakte van de Leieslag, Aimé Ancton, tekende ook dit jaar present. Hij wordt dit jaar 101.

Na een herdenkingsviering in de Sint-Michielskerk in Kuurne en een openingsceremonie op het Weggevoerdenplein, trokken de aanwezigen in stoet naar het Leiemonument, waar bloemen werden neergelegd. Op het Marktplein ging nog een slotplechtigheid door.