Leiding KSA Leiezonen kan in eigen lokaal vergaderen, virtueel dan toch Joyce Mesdag

08 april 2020

16u44 0 Kuurne De leiders van KSA Leiezonen in Kuurne vergaderen tijdens deze coronacrisis in hun eigen lokaal, virtueel althans. Leider Arne Ameye (23), die webdevelopment studeert, heeft hun vergaderlokaal in een virtual reality gegoten.

Alle leiders krijgen een login en kunnen via een website een ommetje maken in hun vertrouwde lokaal. Ze kunnen elk een avatar uitkiezen en met de anderen spreken die op dat moment aanwezig zijn in het lokaal. “Het leek me in deze coronatijd wel leuk om elkaar zo te blijven ontmoeten”, zegt Arne. “Videocallen kan ook, maar dit voelt toch net iets vertrouwder.”

Arne heeft dertig uur in het project gestopt. “Ik zit al mijn hele leven in de KSA, ik wist vrij goed uit het hoofd hoe ons lokaal er uitziet. Daarnaast heb ik me ook op wat foto’s gebaseerd. Ik ben best tevreden over het resultaat en ook van de anderen krijg ik leuke feedback.”