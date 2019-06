Leden van KSA Leiezonen leven zich uit op zelfgebouwde waterglijbaan Henk Deleu en Joyce Mesdag

01 juni 2019

20u48 0 Kuurne De leden van KSA Leiezonen in Kuurne hebben zich deze middag uitgeleefd op een waterglijbaan die hun leidsters en leiders vanmorgen zelf in elkaar knutselden en sjorden .

De vader van leider Jason Vandekerckhove heeft een bouwbedrijf, en Jason kan dus wel aan het nodige materiaal geraken voor een dergelijk projectje. “Vanmorgen om 11 uur hebben we beslist een glijbaan te bouwen, en enkele uren later konden onze leden er al gebruik van maken. Daar scoren we wel punten mee bij de leden, jawel.” Stan Marchau, Daan Callens en Korneel Mussely vonden het alvast ‘de max’.