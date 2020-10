Kuurnse darmchirurg verovert plaatsje in top 10 met boek over de anus: “Tijd dat taboe sneuvelt, want iedereen heeft er één” Joyce Mesdag

01 oktober 2020

16u37 5 Kuurne Uit het niets de top 10 van de best verkochte boeken van het moment binnenstormen: Bart Van Geluwe (40) uit Kuurne kan dat. De darmchirurg bij het AZ Groeninge in Kortrijk schreef het boek ‘Achterwerk’, met alles over het laatste lichamelijk taboe: de anus.

Van Geluwe is afkomstig uit Roeselare. Na zijn opleiding in Leuven en Bordeaux, is hij als darmchirurg in het UZ in Leuven en AZ Groeninge in Kortrijk beland. Sinds een jaar of drie heeft hij van Kuurne zijn nieuwe thuis gemaakt.

We vallen meteen met de deur in huis: hoe kom je erbij om je te specialiseren in de anus?

“Dat is ‘organisch’ gegroeid, eigenlijk. Het is niét zo dat ik als jonge gast er al van droomde om van anussen mijn vak te maken (lacht). Als buikchirurg voer ik heel uiteenlopende operaties uit, van maagoperaties tot operaties aan een liesbreuk, appendicitis, galblaas,… Ik ben eigenlijk gespecialiseerd in de dikke darm. De endeldarm met de anus is daar een onderdeel van. Ik voer dus vooral operaties uit voor darmkanker, of darmonstekingen, zoals de ziekte van Crohn. En door de jaren heen merk ik dat mensen meer en meer de weg naar mijn spreekkamer vinden als ze problemen hebben met hun achterwerk.”

Omdat je goed bent in wat je doet, zou je dan denken?

“Ja, wellicht, alles start met goede vakkennis, maar ik denk dat het vooral mijn aanpak is. Patiënten hebben heel wat schroom als het aankomt op problemen met hun anus. Ik probeer die soms torenhoge drempel zoveel mogelijk te verlagen. Door een rustige benadering en een goeie uitleg. Als ik zie dat de patiënt tegenover mij wat angstig is, dan ga ik er niet als een flapuit overheen walsen. Dat mensen de stap durven te zetten om een dokter te bezoeken, daar moet je respect voor hebben.”

Blijven patiënten dan vaak erg lang met een probleem rondlopen?

“Ja, nog veel te vaak. Kan je je voorstellen dat je twee jaar rondloopt met tandpijn voor je naar de tandarts gaat? Nee, hé? Patiënten die maanden of zelfs jaren rondlopen met klachten aan hun anus zijn géén uitzondering. Dat is enorm jammer, want problemen die je in het begin vrij eenvoudig kan oplossen, worden op die manier erger en erger, tot je ze enkel nog met een operatie kan aanpakken. Het taboe die op de anus rust, is ook volledig misplaatst: iedereen heeft er één. En 80 procent van de mensen krijgt op een bepaald moment in zijn leven klachten. Dat taboe wil ik met mijn boek de wereld uithelpen.”

Valt er genoeg te vertellen over anussen om er een boek mee te vullen?

“Zeker en vast. De 220 bladzijden zijn heel vlotjes uit mijn pen gerold. Ik heb het ook niet alleen over problemen rond de anus, ik geef ook dieetadvies, ik belicht de anus als genotsorgaan en ik geef ook wat geschiedenis mee.”

De anus als genotsorgaan, dat hoofdstuk mocht niet ontbreken?

“Neen, want dat is ook ‘taboe’, vreemd genoeg. Over de genotsfunctie van de penis en vagina, daar is iedereen het over eens, maar de anus - waar gelijkaardige zenuwen lopen als in de penis en vagina - wordt dan weer als vuil en vies beschouwd. In mijn boek belicht ik onder meer de risico’s van anale seks.”

Is anale seks gevaarlijk?

“Als het veilig en pijnvrij gebeurt niet. Pijn is een waarschuwingssignaal. Als je voldoende glijmiddel gebruikt, en je voelt geen pijn, dan beschadig je je sluitspier niet.”

De Vlaming zat blijkbaar te wachten op een anusboek, want je boek ligt dezer dagen bij de top 10 van best verkochte boeken in de Standaard Boekhandel.

“Inderdaad, en daar ben ik erg blij om. Mijn boek ligt er tussen boeken van bekendere auteurs, zoals Pascale Naessens. Vrienden sturen me wel eens een berichtje om te zeggen dat ze mijn boek gelezen hebben en goed vonden, maar dat mijn boek zo goed verkoopt, is toch een objectievere graadmeter.”