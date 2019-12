Kuurnenaars trekken met ezels naar Kortrijk voor Warmste Week, zoals ze in 11de eeuw deden Joyce Mesdag

11 december 2019

18u27 0 Kuurne Op dinsdag 24 december trekken Kuurnenaars naar de Warmste Week in Kortrijk, vergezeld van 7 ezels. De gemeente Kuurne en de Orde van de Ezel willen met deze Warmste Ezelstocht de legende herbeleven waaraan Kuurnenaren hun bijnaam ‘ezel’ te danken hebben.

Inwoners van Kuurne dragen sinds jaar en dag met trots de bijnaam ‘ezels’. Die bijnaam kent zijn oorsprong in de elfde eeuw, vertelt Eddy Lafaut van de Orde van de Ezel. “Kuurnse boeren die met hun groenten naar de vroegmarkt in Kortrijk trokken, die legden hun waar in karren, en lieten ezels die karren trekken. Ze volgden daarbij een traject langs de Leie. Kortrijkzanen hoorden hen al van ver komen. Als ze het getokkel van de hoefjes en de belletjes die de ezels droegen hoorden, dan zeiden ze ‘ah, de ezelkes zijn daar’. Zo werd het uiteindelijk de bijnaam voor Kuurnenaars.”

Slotshow

Die legende willen de gemeente Kuurne en de Orde van de Ezel herbeleven met de Warmste Ezelstocht. “We nodigen alle Kuurneraren uit om met ons mee te stappen richting Kortrijk op 24 december”, vertelt burgemeester Francis Benoit (CD&V). “We vertrekken om 8 uur aan roterij Sabbe. Daar zorgen we vanaf 7 uur ook voor een slotshow voor alle Kuurnse acties die georganiseerd werden in het kader van de Warmste Week. Er is een lekker ontbijt, en er worden leuke plaatjes gedraaid. Alle initiatiefnemers worden uitgenodigd om hun opbrengst te komen kenbaar maken. Uiteraard nodigen we hen in het bijzonder uit om mee te stappen naar Kortrijk.”

Warme gemeente

De Kuurnse wandelaars worden om 9 uur verwacht op de Stubru-set op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk. “We gaan er het bedrag kenbaar maken die alle Kuurne acties samen hebben opgebracht”, zegt Benoit. “Er zijn in totaal 40 acties voor de Warmste Week georganiseerd in onze gemeente. Een flink aantal, ik denk dat we gerust mogen stellen dat we een warme gemeente zijn.”

Acties

De actie van de glasbolhelden, waarbij Kuurnse kinderen glas ophalen bij de mensen thuis in ruil voor een centje, is een van de acties die eruitspringt. Net als Cooking For Life, een initiatief waarbij 4 Kuurnenaars meer dan 400 kilogram eten hebben gekookt voor het goeie doel. De karateclub organiseert dit jaar voor het eerst een Warmste Week-actie en de Orde van de Ezel pakt uit met een ezelskaarting. De Warmste Ezelstocht is ook nog eens een Warmste Week-actie. De opbrengst van het ontbijt - 6 euro in voorverkoop en 10 euro aan de deur - gaat naar de vzw Autentico, het project van Philip Vertriest, de schooldirecteur die 3 jaar geleden naar Nicaragua vertrok om er een onderwijsproject op poten te zetten.