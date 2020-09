Kuurne Zomert is goed voor bijna 10.000 deelnemers Joyce Mesdag

Kuurne Het programma van Kuurne Zomert heeft bijna 10.000 deelnemers weten te boeien.

Gisterenavond was er de laatste van zes openluchtfilms, en daar kwamen in totaal 460 kijklustigen op af. De 12 optredens die werden georganiseerd op het Marktplein waren goed voor 2100 bezoekers. De Belpop Bonanza wandeling, een wandeling in het teken van muziek, lokte 290 deelnemers. En het kunstwerk van Contrei Live aan de roterij bracht ten slotte 6500 bezoekers op de been. “We hebben de mensen perspectief geboden in deze coronatijden en zullen dat blijven doen”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V).