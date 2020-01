Kuurne zoekt partner voor mogelijk nieuw zwembad Joyce Mesdag

27 januari 2020

20u40 0 Kuurne Kuurne zal dit jaar de onderhandelingen starten met Harelbeke en Kortrijk, om af te tasten of een gezamenlijk zwembadproject mogelijk is.

Dat blijkt uit een antwoord van schepen van Sport Jan Deprez (CD&V) op een vraag van oppositieraadslid Isabelle Vereecke (Open Vld). Kuurne gaat proberen de vergunning voor het zwembad met zes jaar te verlengen. “Maar wat daarna?”, vroeg Vereecke zich af. “Onze voorkeur gaat uit naar een nieuw zwembad in Kuurne”, zegt Deprez. “Onze bewoners gaan graag zwemmen. We telden in 2019 ongeveer 83.500 zwembadbezoekers, een stijging van 6 procent met 2018 én een absoluut recordjaar voor ons zwembad. Maar we zijn tegelijk ook realistisch. We beseffen dat we dit financieel niet alleen kunnen realiseren. Met andere woorden: we zullen moeten praten met verschillende mogelijke partners. We kijken naar Harelbeke en Kortrijk. Maar dit kan ook verder gaan. Stappen we dan in het verhaal van Lago (Kortrijk/Zwevegem) of bouwen we een nieuw zwembad onder Farys (Deerlijk/Anzegem)? We zullen spreken met alle mogelijke partijen en willen alle pistes open laten.”