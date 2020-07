Kuurne wil lelijke plekjes opfleuren met kunst, suggesties zijn welkom Joyce Mesdag

07 juli 2020

16u03 2 Kuurne Kuurne wil graag enkele lelijke plekjes in de gemeente opfleuren met kunst. Het vraagt daarom aan inwoners om locaties voor te stellen.

Een grijze muur, een elektriciteitskastje, een vuilnisbak,… het zijn maar enkele voorbeelden van lelijke plekjes die in aanmerking komen voor een opfrissingsbeurt. “We willen jaarlijks drie projecten realiseren, verdeeld over onze drie Kuurnse kernen”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V). “Uit de ingediende voorstellen selecteren we de beste ideeën die tegelijk ook haalbaar zijn. Liefst hebben we voor elke Kuurnse buurt een goed idee voor een kunstig kantje.”

Meer info over kunstige kantjes vind je via www.kuurne.be/kunstigekantjes.