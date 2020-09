Kuurne viert ‘Ezelsweekend’ in oktober, ondanks corona Joyce Mesdag

02 september 2020

18u25 44 Kuurne Het coronavirus krijgt Kuurne niet klein: er zal toch gefeest worden tijdens het eerste weekend van oktober. De 60ste editie van de Ezelsfeesten mag dan pas volgend jaar plaatsvinden, er werd toch een coronaproof programma in elkaar gebokst onder de noemer ‘Ezelsweekend’. Onder meer Stan Van Samang en Mama’s Jasje komen langs, om er voor een zittend publiek aan de Kubox op te treden.

Corona hét feestplezier tijdens het eerste weekend van oktober laten vergallen? Niet als het aan het gemeentebestuur, het gemeentelijk feestcomité, het braderiecomité, de Orde van de ezel en Team Jeugd ligt. Ze sloegen de handen in elkaar om het best mogelijke alternatief voor de traditionele Ezelsfeesten te kunnen aanbieden. “Dat Covid-19 de afgelopen periode heel wat invloed gehad heeft op ons sociaal leven, is een understatement”, zeggen burgemeester Francis Benoit (CD&V) en schepen van Feestelijkheden Johan Bossuyt (N-VA). “En het zal jammer genoeg nog een eindje zo zijn. Niets organiseren tijdens het eerste weekend van oktober, was voor ons geen optie. De bevolking heeft perspectief nodig, en feesten is belangrijk voor het mentaal welzijn van onze inwoners.”

Koopweekend

De braderie wordt vervangen door een koopweekend, met een verkeersvrije Koningin Elisabethstraat en Kerkstraat. Lokale handelaars mogen hun eigen stand plaatsen voor de winkel. Dit keer is er geen plaats voor extra standen. Er wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd, en stewards moeten de wandelrichting aangeven. De Vlaskouter wordt een kermisplein, waarbij inwoners - met een mondmasker - in een afgesloten zone en met reservatie kunnen genieten van enkele kermisattracties.

Het Marktplein wordt één groot terras, uitgebaat door lokale horeca. “Op zaterdag en zondag zorgt TNT crew samen met enkele Belgische Cirque Du Soleil-artiesten op drie tijdstippen voor een spectaculaire show”, zegt Stijn Verstraete, evenementencoach. “Iedereen blijft zitten, er wordt bediend aan tafel en muziek kan maar maximaal 85 decibel luid gespeeld worden.”

Evenemententerrein

Aan de Kubox is er Ezelgem Live, een evenemententerrein voor maximaal 200 personen. Reserveren moet uiteraard vooraf, en kan vanaf komende maandag om 8 uur. Vrijdag komen MG Brothers spelen, zaterdag Stan van Samang en Mama’s Jasje. Soupapke en Tuurke en de Kindershow Blitz mogen de dag starten. Zondag komt Jef Neve langs, Metejoor Duo en Flip Kowlier Solo. Het Feestcomité zal de bar uitbaten, samen met verschillende verenigingen. KSA Ambroos zorgt voor de catering. Andere jaren lokken de Ezelsfeesten een heel ruim publiek uit de regio, maar deze keer wordt enkel in Kuurne promo gevoerd. “Het is immers vooral voor onze inwoners van Kuurne dat we dit op poten zetten.”

Ook de jeugdbewegingen krijgen de kans iets te organiseren, in de woonzorgcentra wordt een optreden van Lisa Del Bo uitgezonden, er worden 200 Feestboxen verloot onder de deelnemers aan de jaarlijkse Ezelsspreuken-actie. Er zijn vier wandelroutes langs hotspots in Kuurne en een fotozoektocht in samenwerking met de Orde van de Ezel, die je ook na dit feestweekend kunt doen.

Er wordt 70.000 euro geïnvesteerd. De middelen komen onder meer uit het gemeentelijke coronafonds en vanuit Vlaanderen.