Kuurne verdeelt zomerpakketten aan kwetsbare gezinnen Joyce Mesdag

19 juli 2020

09u19 0 Kuurne Kuurne verdeelt 54 zomerpakketten aan kwetsbare gezinnen. “Deze gezinnen beschikken over het algemeen over minder knutselmateriaal, budget en mogelijkheden om hun kinderen op een leuke en zinvolle manier bezig te houden”, zegt schepen Bram Deloof (N-VA).

“Daarom besloot de Vlaamse Regering een financiële stimulans te geven aan de Huizen van het Kind om kwetsbare gezinnen hierin te ondersteunen. Huis van het Kind Kuurne ontving 1846,52 euro voor de aankoop en verdeling van vrijetijdsmateriaal voor kwetsbare gezinnen. We verdelen de pakketten gericht via maatschappelijk werkers, de ouderbrugfiguur en de buurtwerker. We bereiken hiermee 54 gezinnen.”

“In de pakketten zit basisknutselmateriaal zoals tekenpapier, gekleurd papier, een goed set kleurpotloden en balpennen. Daarnaast zit er ook een mooi sprookjesboek in, stoepkrijt en scratchschijven om het buitenspelen te stimuleren. Ook ons boekje van ‘Huis van het Kind Kuurne’ met heel veel nuttige informatie voor de ouders en hun kinderen zit in het pakketje. Op die manier informeren we de ouders over vrije tijd en ontspanning, kinderopvang, gezondheid en zorg in Kuurne. We hopen hiermee een leuke aanzet te geven voor de zomervakantie.”