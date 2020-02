Kuurne trekt aandacht van camera’s met reuzen tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne Joyce Mesdag

21 februari 2020

17u43 0 Kuurne Kuurne gaat met Kuurne-Brussel-Kuurne de aandacht van de camera’s proberen trekken met reuzen.

Vorig jaar waren enkel luchtbeelden te zien van Kortrijk tijdens de slotmomenten van de wielerwedstrijd Kuurne-Brussel-Kuurne en dat zit veel inwoners van Kuurne, en samen met hen ook het gemeentebestuur, niet lekker. Kuurne doet een stevige duit in het zakje, en de organisatie draait ook voornamelijk op Kuurnse vrijwilligers, dus verdient de gemeente het om in beeld te komen, is de redenering.

Banners en vlaggen

Burgemeester Francis Benoit (CD&V) nam contact op met Sporza met de vraag om ook aandacht te hebben voor Kuurne tijdens de wedstrijd, maar daar kreeg hij te horen dat wat de uitzending haalt, vooral afhangt van de opmerkelijke zaken die te zien zijn. Eind vorige maand lanceerde het gemeentebestuur daarom een oproep aan de inwoners om ideeën te bedenken om Kuurne in beeld te brengen tijdens de koers. “Er kwamen heel wat voorstellen binnen”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V). “Het gaat vooral om initiatieven met banners en vlaggen. Op dit moment zijn we ze aan het doornemen, daarna communiceren we over opvallendste plannen.”

Maar zelf pakt de gemeente dus uit met reuzen. “De Wevelgemse reus Jan van de Perscherie wordt altijd opgesteld langs het parcours van Paris-Roubaix, in de Wevelgemse jumelagegemeente Ennevilin,en die haalt toch meestal de uitzending”, zegt Benoit. “Vandaar ons idee om ook de reuzentoer op te gaan. We gaan onze twee reuzen Luckske van de Leiehoek en Rietje Vlas van Sente opstellen op de Grote Markt, en ook de Wevelgemse reus zal present tekenen, dankzij de bereidwillige medewerking van het Wevelgems stadsbestuur.”