Kuurne steunt eigen handelaars met Kooplokaalbon Joyce Mesdag

13 mei 2020

18u50 22 Kuurne Kuurne lanceert de Kooplokaalbon om de kleinhandel te steunen. De bon kan enkel gespendeerd worden bij lokale handelaars die door corona verplicht moesten sluiten. De gemeente doet je telkens 20 procent cadeau bovenop de waarde van je bon en maakt daarvoor 60.000 euro vrij.

“Vanaf 11 mei mochten de meeste handelszaken opnieuw de deuren openen, andere zaken mogen openen op 18 mei”, zegt Johan Bossuyt (N-VA), schepen van Lokale Economie. “Met het gemeentebestuur willen we zorgen voor een extra stimulans zorgen: de Kooplokaalbon. Via de webshop koop je een bon van 50 euro, en je krijgt voor 60 euro aan aankoopbonnen. Elke bon van 10 euro is goed voor 2 euro extra. Op die manier verhogen we de koopkracht van de inwoners met 20 procent, én stimuleren we lokale handel.

Elke Kuurnenaar kan in totaal voor maximum 500 euro aan kortingsbonnen (50 bonnen van 10 euro) aankopen, waarvan ze maximum 25 bonnen bij dezelfde handelaar kunnen verteren. “Dat komt op een meerwaarde van 100 euro op je lokale aankopen. De bonnen zijn te koop aan 10 euro per stuk in de webshop op Kuurne.be. Je beslist met de aankoop bij welke handelaar je dit bedrag gaat besteden”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V).

Hefboomeffect

De kooplokaalbonnen kunnen enkel gebruikt worden bij de handelszaken die verplicht moesten sluiten of die door de coronamaatregelen een groot verlies leden. Je vindt alle handelaars op www.kuurne.be/kooplokaalbon. “Ook kunnen er maximum 250 bonnen per handelaar uitbetaald worden, om zo de inkomsten over de handelaars te verspreiden.” De aankoopbon is te koop van 18 mei tot 18 juni, je kan de bon gebruiken van 18 mei tot 31 augustus. “Deze meerwaarde moet leiden tot een hefboomeffect waarbij in totaal op heel korte termijn 360.000 euro inkomsten naar onze handelaars vloeit”, zegt Bossuyt. “De handelaars hebben nu deze inkomsten nodig om hun lopende kosten te dekken. Dankzij de grote solidariteit van onze inwoners met lokale handelaars hopen we dit eindbedrag te behalen. Naast deze bon blijft ook KuKadobon te koop. Ook dit is een uitstekend en flexibel betaalmiddel in deze coronatijden.”