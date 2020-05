Kuurne stelt wijkspeelpleintjes weer open, ook jeugdwerking kan terug opstarten Joyce Mesdag

20 mei 2020

16u59 14 Kuurne Kuurne stelt wijkspeelpleintjes weer open, en laat jeugdverenigingen opnieuw activiteiten organiseren. Het springt op die manier creatief om met de nieuwe maatregelen die de federale overheid oplegt in het kader van het coronavirus.

“Steeds meer zaken worden opnieuw toegelaten, maar de jongeren en kinderen blijven in de kou staan”, legt burgemeester Francis Benoit (CD&V). “Buiten sporten in groep is toegelaten met maximum 20 personen. Waarom zou buiten spelen dan niet kunnen? Wat sporten is voor ouderen is immers spelen voor kinderen. Daarom stellen we de wijkspeelpleintjes in onze gemeente, een tiental zijn dat het, opnieuw open. De grote speelpleinen, zoals dat aan Spijker en Schardauw en dat vlakbij het Sportpark, die blijven dicht. Het blijft immers de bedoeling dat er niet te veel kinderen samen in contact komen.”

Meter of peter

Op die wijkspeelpleintjes kan de situatie wel goed onder controle gehouden worden, redeneert Kuurne. “Elk speelpleintje krijgt een meter of peter, en die houdt er een oogje in het zeil. Er is maar één kind per speeltoestel toegelaten, en kinderen die samen ravotten, moeten ook nog altijd afstand houden.” Voor het wijkspeelpleintje op het Jan Frans Willemsplein in Kuurne gaf Eline Martin zich op als meter. “De kinderen zijn zo blij dat ze hier opnieuw kunnen spelen… Als iedereen zich aan de regels houdt, kunnen we het zo houden. Het is evident dat kinderen ook hier afstand moeten houden, en ze niet met te veel tegelijk mogen komen spelen. En ouders, die mogen uiteraard ook niet samenscholen.”

Jeugdverenigingen mogen vanaf nu ook weer een werking organiseren. “Buiten, uiteraard, in kleine groepjes. Je moet het wat zien als een sportles met één trainer en 20 deelnemers. Jeugdbewegingen kunnen activiteiten uitwerken waarbij de kinderen kunnen bewegen, maar niet noodzakelijk met elkaar in contact moeten komen. Starten met activiteiten van een uurtje of anderhalf uur zou ideaal zijn.”