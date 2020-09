Kuurne stelt infobrochure rond dementie voor, én biedt voortaan dementievriendelijke gezelschapsspellen aan Joyce Mesdag

22 september 2020

15u41 0 Kuurne Kuurne heeft een nieuwe infobrochure gelanceerd boordevol tips voor mensen met dementie, en hun mantelzorgers en hulpverleners. “Bijkomend investeerden we in gezelschapsspelen specifiek voor mensen met dementie”, zegt schepen van Welzijn, Gezondheid en Geluk Bram Deloof (N-VA).

“Alleen al in Vlaanderen wonen er 132 000 mensen met dementie”, zegt Deloof. “In 2035 zullen dat er 188 000 zijn, een stijging van maar liefst 42%. We wilden heel graag iets doen rond het thema ‘vrije tijd’ voor personen met dementie en kwamen al vlug bij gezelschapsspelen. Samen een spel spelen met iemand die dementie heeft is niet eenvoudig en vaak een grote uitdaging. Spelplus ontwikkelde enkele gezelschapsspelen, specifiek voor personen met dementie. Er werden enkele spelen aangekocht die je vanaf nu via de spelobib kan uitlenen. Daarnaast hadden we graag een spelnamiddag georganiseerd, maar omwille van corona kon dit helaas niet doorgaan.”

Daarnaast werd er ook een infobrochure gelanceerd. “Vanuit de praktijk weten we dat wie met dementie te maken krijgt een grote nood heeft aan specifieke informatie: over de eerste tekenen, de rol van de huisarts en de specialist, de juridische aspecten, omgangsadvies, het diverse aanbod van beschikbare hulp- en dienstverlening. Maar natuurlijk ook het aanbod binnen de eigen gemeente.”

“Om aan die informatiehonger tegemoet te komen, hebben de expertisecentra dementie, onder meer de Alzheimer Liga Vlaanderen, een gloednieuwe brochure in magazinevorm uitgebracht. Als gemeente kregen wij de kans om deze brochure te personaliseren. Dankzij de medewerking van een aantal personen met dementie en hun mantelzorgers is het gebruikte beeldmateriaal heel persoonlijk. We zijn hier dan, als dementievriendelijke gemeente, ook terecht trots op.”