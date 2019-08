Kuurne organiseert nieuwe reeks Techniekacademie Joyce Mesdag

28 augustus 2019

De gemeente Kuurne organiseert samen met Hogeschool VIVES een nieuwe editie van de Techniekacademie. Zit je in het vijfde of zesde leerjaar, en wil je graag experimenteren met gereedschap en materiaal? Dan is de Techniekacademie misschien iets voor jou. Inschrijven kan vanaf 7 september, maar je kan je nu al aanmelden via www.techniekacademie-kuurne.be. De techniekacademie gaat elke woensdag door van 13.30u tot 15.30u of van 16u tot 18u, van 11 september tot 11 december.