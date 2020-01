Kuurne onderzoekt welke gemeentegebouwen het zal aansluiten op warmtenet Joyce Mesdag

24 januari 2020

18u34 0 Kuurne Er worden volgend jaar, gelijktijdig met de centrumvernieuwing in Kuurne, een aantal gemeentelijke gebouwen aangesloten op het warmtenet van Imog. Dankzij dat warmtenet kan de restwarmte van de verbrandingsoven ingezet worden als energiebron.

Op dit moment zijn er nog maar 9 huizen in de Weidestraat aangesloten op het warmtenet. De toekomstige woningen in het woonpark Harelbeke-Kuurne zullen er op aangesloten worden, maar dus ook gemeentelijke gebouwen.

“We denken onder meer aan het gemeentehuis, de Sint-Michielskerk, de brandweerkazerne, het Sociaal Huis, en eventueel zelfs de iets verder gelegen bib, sporthal, het zwembad, het jeugdcentrum”, zegt schepen Francis Watteeuw (sp.a). “We starten binnenkort met een studie om te onderzoeken bij welke van die gebouwen het haalbaar en opportuun is om ze aan te sluiten op het warmtenet. Daarnaast willen we ook andere organisaties of bedrijven, zoals het woonzorgcentrum, overtuigen om voor het warmtenet te kiezen.”