Kuurne lanceert volgend jaar online grafzoeker Joyce Mesdag

25 november 2019

18u38 0

Er komt een online grafzoeker voor de begraafplaats van Kuurne, een online tool waar je gemakkelijk de rustplaats van een geliefde kan terugvinden. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Ann Messelier (CD&V) op een vraag van Jean-Paul Algoet, fractieleider bij CD&V. “Het is soms moeilijk om terug te vinden waar iemand begraven ligt. In veel gemeenten is er al een applicatie waarop je de locatie van graven kan opzoeken. Misschien dat dat ook een goed idee zou zijn voor Kuurne.” Messelier antwoordde dat daar al stappen voor gezet zijn. Tegen volgend jaar zou je via de website van Kuurne graven kunnen opzoeken, en ook op het kerkhof zelf wordt een toestel plaatst waar je opzoekingen kan doen.”