Kuurne lanceert sticker waarmee je parking vóór oprit en garage ter beschikking kan stellen van zorgverleners Joyce Mesdag

10 september 2020

18u19 0 Kuurne Kuurne lanceert nu ook de sticker ‘parkeer en zorg’. Met die sticker kunnen inwoners ervoor kiezen om hun garage of oprit ter beschikking te stellen van zorgverstrekkers voor de duur van een verzorging die ze in de buurt uitvoeren. Op die manier zijn patiënten sneller geholpen en verliezen zorgverleners minder tijd.

Gemeenteraadslid (N-VA) en thuisverpleegkundige Carla Meyhui, lanceerde op de gemeenteraad het voorstel om een” parkeer en zorg” reglement in te voeren in Kuurne.

“Voor heel wat zorgverstrekkers is het soms een helse klus om vlug een parkeerplaats te vinden”, vertelt ze. “Die parkeerproblematiek leidt tot tijdverlies voor de zorgverleners en tot ontevreden patiënten. In vele straten zijn er wel parkeermogelijkheden maar dan op privéplaatsen: voor de oprit of garage van de bewoners.” “We rekenen hier dan ook vooral op de goodwill van burgers en zorgverleners”, zegt schepen Bram Deloof (N-VA). “Het is een eenvoudige maar efficiënte oplossing die bijdraagt tot het geluk van patiënten en hun zorgverstrekkers.”

Inwoners van Kuurne kunnen vanaf 15 september een sticker ophalen in het gemeentehuis, het Sociaal huis of Dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard.