Kuurne krijgt ier bewegwijzerde Ezelgem-wandelroutes Joyce Mesdag

24 september 2020

17u06 0 Kuurne De gemeente Kuurne en de Orde van de Ezel slaan de handen in elkaar en zorgen voor 4 permanente ‘Ezelgem’-wandelroutes. Vanaf het eerste weekend van oktober wordt aan de parking van de hippodroom – Kubox een startpunt geplaatst van 4 bewegwijzerde routes die je het jaar rond zal kunnen afleggen.

“In 2015 doopten we op 5 oktober Kuurne om tot Ezelgem”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V). “Wandelroutes leken een ideale manier om die 5e verjaardag te vieren. We hebben dan ook beslist om 300 bordjes te plaatsen en een centraal infobord. Een investering van 5700 euro.”

“Sinds enkele jaren organiseren we op paasmaandag een ezelswandeling”, zeggen Eddy Lafaut ,Claude Verhelst, Geert Vanhaverbeke en Koning ezel David Claeys van de Orde van de Ezel. “Die kon dit jaar helaas niet doorgaan. We baseerden ons voor de routes op onze ervaringen en maakten 4 routes door Kuurne. Deze zullen elk een andere kleur hebben : oranje, groen, zwart en blauw. De mensen kunnen de bordjes en pijlen volgen. Start is telkens aan de Kubox, en de vier routes vertrekken in de richting van de vier windstreken. De noordwandeling is 6,5 km en gaat door de mooiste plekjes van Sint-Pieter, de Oostwandeling is de grootste met 7,7 km en gaat naar de banmolens en piept even over de grens met Harelbeke. De Westwandeling is 7,1 km en leidt richting Sente – mortierhoek. De Zuidwandeling is 7,1 km en verbindt de groene vingers binnen onze gemeente.”