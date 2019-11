Kuurne krijgt er in één klap twee overnachtingsplaatsen bij Joyce Mesdag

08 november 2019

18u27 2 Kuurne Kuurne is in één klap twee overnachtingsplekken rijker. Bibliothecaris Katrien Bonte en haar man Dirk Pinoy openen Gasthuis 2.0, marktkraamster Greta Grymonprez en haar man David Coulembier openen Cuerne B&B. Is Kuurne dan toch een toeristische trekpleister aan het worden? “Met de veel feestzalen hier, en de Kortrijkse Xpohallen vlakbij, zijn er zeker genoeg klanten voor ons beide.”

Het is niet dat je nergens kon overnachten in Kuurne, maar een rijk aanbod was er nu ook niet. Zo heb je Carotel en hotel Asian Empire in de Brugsesteenweg, maar eerder ‘kleinschalige’ initiatieven waren er niet (meer). Daar komt binnenkort verandering in. Kuurne krijgt er ineens twee overnachtingsplekken bij, met Cuerne B&B en gasthuis 2.0.

Greta Grymonprez stopt na 26 jaar als marktkraamster om met B&B Cuerne haar levensdroom te verwezenlijken. Samen met haar man David Coulembier zorgde ze voor drie gastenkamers in hun charmevolle woning in de Kortrijksestraat. “De eerste twee kamers zijn klaar, en momenteel leggen we de laatste hand aan de derde kamer”, vertelt Greta. “Het heeft me nog geen seconde gespeten, dit is echt nog altijd wat ik wil doen.”

Bij Katrien en Dirk was het vooral het feit dat ze plaats over hadden in hun woning, die hen inspireerde om gasten te ontvangen. “Onze kinderen zijn het huis uit, en daar sta je dan, in een veel te groot huis, en een tuin van hier tot ginder”, vertelt Katrien. “Het huis verkopen was voor ons geen optie, aangezien het al sinds 1870 tot onze familie behoort, en we al zoveel energie in het huis en de tuin hebben gestopt. Vanaf 2020 ontvangen we bezoekers in 2 gastenruimtes. ‘Gasthuis’ had vroeger misschien een wat negatieve bijklank, maar voor ons staat het vooral voor mensen ‘te gast hebben’, en ervoor zorgen dat ze het er hier helemaal naar hun zin hebben.”

Op facebook volgden heel wat mensen de verbouwingen in toekomstige B&B Cuerne. “Vooral de foto van ons ontbijt heeft heel veel enthousiaste reacties opgeleverd”, vertelt Greta. “Bij ons betaal je 95 euro voor twee personen, inclusief ontbijt, en 85 euro voor één persoon.”

Bij Gasthuis 2.0 zorgen de gasten zelf voor hun ontbijt. “Wij profileren ons dan ook niet als B&B”, zegt Katrien. “Niet iedereen die een slaapplaats zoekt, wil daar een uitgebreid ontbijt bij. We laten de keuze. De gasten hebben een keukentje, en als ze dat willen, kunnen ze een bakker laten leveren. Gasthuis 2.0 moet immers combineerbaar blijven met onze jobs. Wij starten aan 50 euro per nacht voor twee personen, zonder ontbijt. Als allebei de ruimtes worden gebruikt, of er meerder nachten na elkaar geboekt worden, gaat er nog iet svan de prijs af.”

Een concurrentiestrijd is er niet tussen de beide zaken, verzekeren de dames. “Met de veel feestzalen hier, en de Kortrijkse Xpohallen vlakbij, zijn er zeker genoeg klanten voor ons beide.” “En ik denk ook dat we wel een ander doelpubliek hebben”, zegt Greta. “Bij ons gaan de mensen er bewust voor kiezen om ’s morgens met een uitgebreid ontbijt in de watten gelegd te worden. Al twijfel ik er niet aan dat het bij Katrien ook wel dik in orde zal zijn, hoor.” “Ik denk echt dat we elkaar perfect kunnen aanvullen, net omdat onze concepten verschillend zijn”, zegt Katrien.

Zit er misschien een overnachting bij elkaar, zoals bij het tv-programma ‘Met vier in bed’ aan te komen? “Wie weet”, lachen ze allebei.