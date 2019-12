Kuurne krijgt ambtenaar Lokale Economie: ‘Vooral tijdens centrumvernieuwing handelaars zo goed mogelijk bijstaan’ Joyce Mesdag

04 december 2019

19u32 0 Kuurne Kuurne krijgt volgend voorjaar een ambtenaar Lokale Economie. De ambtenaar moet voor een sterke communicatie zorgen tussen de handelaars en ondernemers en de gemeente.

“We hebben een goeie verstandhouding met het Braderiecomité en de vzw rond bedrijvenpark Kortrijk-Noord, maar we willen graag nog iets dichter bij onze handelaars en ondernemers staan”, zegt schepen van Lokale Economie Johan Bossuyt (N-VA). “Het is de bedoeling dat de ambtenaar Lokale Economie snel een antwoord kan formuleren op vragen die onze handelaars en ondernemers hebben, en dat hij of zij ze zo snel mogelijk kan doorverwijzen naar de juiste diensten, mocht dat nodig zijn. Ik denk daarbij aan ondernemers of handelaars met plannen. De ambtenaar kan hen voor de nodige vergunningen bijstaan.”

Vanaf januari start de selectieprocedure. Het bestuur hoopt dat de beste kandidaat dit voorjaar al aan de slag kan. De timing is niet toevallig. “In het voorjaar van 2021 start de centrumvernieuwing. Dat zullen ingrijpende werken zijn, die al snel meer dan een jaar in beslag zullen nemen. De ambtenaar Lokale Economie zal de werfvergaderingen op de voet volgen, en de handelaars zo goed mogelijk bijstaan in de mogelijke overlast die ze kunnen ondervinden door deze werken.”