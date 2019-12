Kuurne is klaar voor de 31ste Kerstmarkt Joyce Mesdag

13 december 2019

16u55 0

Het wordt zaterdagavond weer drummen op het Marktplein van Kuurne voor de jaarlijkse kerstmarkt vanaf 17u. De Ezels-Kerstmarkt is al aan de 31ste editie toe. Kuurnse verenigingen zullen er in een 50-tal kraampjes voor lekkers zorgen. “Deze happening is door de jaren heen uitgegroeid tot een echte ontmoetingsplaats voor heel wat Kuurnenaren en voor een groot aantal Kuurnse verenigingen.”, zegt Benedikt Devos, voorzitter van het Braderiecomité. “Ook dit jaar wordt er terug een kinder-knutsel-atelier georganiseerd. Oud-Koning Ezel Pedro Colasse en zijn team zorgen er terug voor dat de kleinsten zich amuseren terwijl de ouders kunnen genieten van een hapje en een drankje. Het kinder-knutsel-atelier is te vinden in de Klinker. 12 volwassenen begeleiden de kinderen tijdens knutselactiviteiten. De kinderen kunnen er onder meer hun eigen kerststal met bijhorende figuren maken en versieren volgens hun eigen fantasie.” Meer info op www.bra3.be.