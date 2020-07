Kuurne investeert in veiligheidscamera’s op Marktplein en Vlaspark Alexander Haezebrouck

15u00 0 Kuurne De gemeente Kuurne plaatst veiligheidscamera’s op het Marktplein en in het Vlaspark. Op het marktplein gaat het om een ‘dome’-camera die het hele Marktplein en de inkom van het gemeentehuis kan filmen. “Die beelden komen ook live binnen op de videowall in het politiegebouw in Kortrijk”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V).

De camera op het Marktplein is al geplaatst, de veiligheidscamera in het Vlaspark komt er later deze week. “Vanaf volgende week zijn de nieuwe camera’s ook actief”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V). “De camera op het Marktplein kan bestuurd worden en heeft zicht op het volledige plein, de rijbaan, de parkeerplaatsen en het gemeentehuis. We plaatsen de camera’s niet omdat we plots meer criminaliteit hebben, maar wel om overlastfenomenen tegen te gaan. Zo trekken bestuurders hier soms wel eens snel op en wordt er aan joyriden en spookrijden gedaan.”

Vlaspark

In het Vlaspark worden drie camera’s aan één paal gehangen. Deze hebben zicht op het recyclagepark, de openbare barbecue en het domein van het Vlaspark. “In het Vlaspark krijgen we soms te maken met vandalen en drugdealers. De beelden van het Vlaspark zullen niet live te zien zijn op de videowall van de politie in Kortrijk. Dat was technisch niet mogelijk. Maar als er feiten gebeuren, kunnen we wel beelden opvragen tot drie maanden terug in de tijd.” De gemeente Kuurne betaalt de volledige kostprijs van 43.600 euro. “Voor een kleine gemeente als Kuurne is het toch uniek dat we zo’n camera hebben.”

Nog camera’s

In totaal staan er nu 14 veiligheidscamera’s in Kuurne. Acht daarvan zijn ANPR-camera’s die op invalswegen staan en deel uitmaken van het ruimer cameraschild. Er staan nu ook vijf vaste camera’s en één dome op het Marktplein. “In het Sportpark staan ook camera’s, maar die zijn ondertussen al tien jaar oud”, zegt burgemeester Benoit. “Het spreekt vanzelf dat de beeldkwaliteit daarvan niet meer zo goed is. Die moeten in de nabije toekomst vervangen worden. Verder denken we er ook aan om in wijken waar vaak overlast is, camera’s te plaatsen in overleg met de buurtbewoners. Denk maar aan de sociale woonwijk Spijker & Schardauw, die we volledig opnieuw zullen bouwen, en waar camera’s ook handig kunnen zijn.”